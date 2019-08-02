И.о. главы администрации Рязани подала документы на конкурс на замещение должности

РЯЗАНЬ, 2 августа. /ТАСС/. И.о. главы Рязани Елена Сорокина подала документы для участия в конкурсе по выбору главы администрации города. Вечером завершился прием документов, всего на должность претендуют восемь человек, сообщил ТАСС секретарь комиссии по проведению конкурса Сергей Еремин.

"Елена Сорокина подала документы для участия в конкурсе", - сказал он.

Елена Сорокина стала исполнять обязанности главы администрации Рязани после того, как 30 мая ее предшественник Сергей Карабасов ушел в отставку. Ранее она занимала должность заместителя главы администрации города.

Документы для участия в конкурсе также подали депутат городской думы от ЛДПР Павел Ахунов, бывший префект Советского района Рязани Дмитрий Калтаченко, сын экс-губернатора региона Андрей Любимов, депутат областной думы от "Единой России", председатель Рязанского городского отделения "Союза десантников" Александр Ачалов, Виктор Ефремочкин, замглавы администрации Пронского района Андрей Ильичев и бизнесмен Геннадий Шитиков, который ранее выдвигался на выборы в городскую думу от партии "Справедливая Россия".

В течение месяца конкурсная комиссия рассмотрит документы претендентов, после чего заслушает их доклады с видением о будущем города. По результатам этих выступлений комиссия будет рекомендовать две лучшие кандидатуры для рассмотрения депутатами Рязанской городской думы, по результатам голосования которых будет определен новый глава администрации.

Прием документов от кандидатов начался 1 июля. Конкурс на должность главы администрации назначен на 6 сентября. Как сообщалось ранее, 30 мая в ходе заседания Рязанской городской думы депутаты проголосовали за отставку и. о. главы администрации Сергея Карабасова. 13 июня ему было предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере в рамках расследования дела о нарушениях при строительстве детской площадки.