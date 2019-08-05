Путин в ближайшее время сделает заявление по ДРСМД

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин провел оперативное совещание с членами Совета безопасности РФ, основной темой которого стал односторонний выход США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), сообщили в пресс-службе Кремля.

Что означает выход США из ДРСМД?

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Ожидается, что в ближайшее время президент сделает заявление по этому вопросу, добавили в пресс-службе президента.

Кроме того, по информации пресс-службы, на совещании обсуждались вопросы, связанные с ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций в Сибири и Иркутской области, актуальные вопросы социально-экономической повестки дня.

В совещании приняли участие премьер РФ Дмитрий Медведев, председатель Госдумы Вячеслав Володин, глава администрации президента Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, глава МВД Владимир Колокольцев, министр обороны Сергей Шойгу, директор ФСБ Александр Бортников, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.