{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Выход США и России из ДРСМД

Путин в ближайшее время сделает заявление по ДРСМД

Глава государства провел оперативное совещание с членами Совбеза

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин провел оперативное совещание с членами Совета безопасности РФ, основной темой которого стал односторонний выход США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), сообщили в пресс-службе Кремля.

На эту тему
Что означает выход США из ДРСМД? Максимально короткое объяснение (200 слов)

Ожидается, что в ближайшее время президент сделает заявление по этому вопросу, добавили в пресс-службе президента. 

Кроме того, по информации пресс-службы, на совещании обсуждались вопросы, связанные с ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций в Сибири и Иркутской области, актуальные вопросы социально-экономической повестки дня.

В совещании приняли участие премьер РФ Дмитрий Медведев, председатель Госдумы Вячеслав Володин, глава администрации президента Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, глава МВД Владимир Колокольцев, министр обороны Сергей Шойгу, директор ФСБ Александр Бортников, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичВолодин, Вячеслав ВикторовичНарышкин, Сергей ЕвгеньевичМедведев, Дмитрий АнатольевичПатрушев, Николай ПлатоновичКолокольцев, Владимир АлександровичШойгу, Сергей КужугетовичБортников, Александр ВасильевичРоссияВайно, Антон ЭдуардовичВыход США и России из ДРСМД
МИД России призвал страны ООН объединиться по вопросу неразмещения оружия в космосе
Об этом в российском дипведомстве заявили, комментируя недавнюю презентацию национальной космической оборонной стратегии Франции
Читать полностью