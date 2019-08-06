Избирком Петербурга вынес предупреждение Бортко за нарушение интеллектуального права

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 августа. /ТАСС/. Санкт-Петербургская избирательная комиссия (ГИК) во вторник вынесла предупреждение режиссеру и кандидату в губернаторы города от КПРФ Владимиру Бортко за нарушение интеллектуального права в его предвыборной газете. Об этом ТАСС сообщили в горизбиркоме.

"Принято решение вынести кандидату на должность высшего должностного лица Санкт-Петербурга - губернатора Санкт-Петербурга Бортко Владимиру Владимировичу предупреждение о недопустимости нарушения законодательства Российской Федерации об интеллектуальной собственности при проведении предвыборной агитации", - сказали в ГИК.

Ранее в горизбирком поступили жалобы на кандидата от местных жителей. Авторы жалоб заявили о нескольких нарушениях в области авторского права в предвыборной газете Бортко. В частности, в одном из выпусков было напечатано стихотворение Редьярда Киплинга в переводе Самуила Маршака "Если". Прав на публикацию полного текста стихотворения кандидат не подтвердил. Член ГИК Дмитрий Краснянский на заседании назвал данное нарушение серьезным, "оно может повлечь обращение в суд об отмене регистрации кандидата".

Выборы губернатора Санкт-Петербурга пройдут в единый день голосования, 8 сентября. Избирательная кампания стартовала 31 мая, все кандидаты в губернаторы должны были преодолеть муниципальный фильтр - собрать 10% подписей депутатов муниципальных советов, представляющих три четверти от всех муниципальных образований.

Кандидатами на выборах главы города стали четыре человека - врио губернатора Петербурга Александр Беглов, кинорежиссер Владимир Бортко, выдвинутый партий КПРФ, Надежда Тихонова от партии "Справедливая Россия", а также выдвинутый от партии "Гражданская платформа" Михаил Амосов.