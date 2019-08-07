Посольство РФ: Лондон занимается дезинформацией и скрывает подробности о деле Скрипалей

"Спустя почти полтора года после событий в Солсбери с бывшим офицером российской военной разведки и его дочерью никакой вразумительной информации о ходе расследования инцидента российская сторона от официального Лондона так и не получила (и это несмотря на направленные нами по дипломатическим каналам более 80 запросов). Пытаясь заполнить этот вакуум, британцы упорно продолжают выдумывать различные истории и мифы, выдавая их за подтвержденные факты, - подчеркнули в посольстве. - Все аргументы, на основе которых строилась так называемая доказательная база причастности России к этому таинственному инциденту и о которой громко заявляла бывшая премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, с треском провалились. Очевидно, причина подобного поведения кроется в том, что раскрытие всех подробностей этой темной истории не в интересах официального Лондона".

Комментарий посольства был распространен после появившейся в среду в газете Guardian публикации о том, что британская полиция изучает вопрос о том, что президент РФ Владимир Путин якобы мог быть причастен к покушению на Скрипаля, одобрив план его ликвидации. По словам замглавы Скотленд-Ярда Нила Басу, британские правоохранители рассмотрели множество гипотез, однако не располагают доказательствами для выдвижения подобных обвинений.

"К сожалению, мы вновь становимся свидетелями того, как британские власти манипулируют мнением собственной и международной общественности с помощью нелепых вбросов. В целях хоть как-то поддержать тему Солсбери "на плаву" англичане, активно задействуя инструментарий СМИ, занимаются откровенной дезинформацией, распространяя фейковые новости, - подчеркнули российские дипломаты. - Между тем, тот факт, что США без каких-либо неопровержимых доказательств на днях ввели второй пакет санкций в отношении России в связи с событиями в Солсбери, красноречиво говорит о том, кто заказывает музыку в этой полномасштабной антироссийской кампании".