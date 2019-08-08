СПЧ сформировал группы для наблюдения за выборами в 14 регионах России

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) принял решение о создании в 14 регионах рабочих групп, которые будут наблюдать за проведением выборов. Об этом говорится в сообщении, размещенном в четверг на сайте совета по итогам первого в этом году заседания мониторинговой рабочей группы по выборам.

"В результате дискуссии были сформированы мониторинговые рабочие группы, которые вместе с членами СПЧ будут работать в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Липецкой, Тульской, Вологодской, Оренбургской, Челябинской и Новосибирской областях, в Республике Башкортостан, Карачаево-Черкесии, Калмыкии, в Крыму и Севастополе", - говорится в сообщении.

В заседании приняли участие члены СПЧ, представители Общественной палаты РФ, уполномоченного по правам человека, а также различных общественных организаций ("Голос", "Россия выбирает", корпус "За чистые выборы", "Гражданин наблюдатель", "Сонар").

"Важнейшая наша задача - содействие в регулировании конфликтов, которые возникают на выборах. К сожалению, очень часто конфликты возникают на пустом месте из-за неумения людей коммуницировать друг с другом. Наша задача - помогать налаживать взаимопонимание между сторонами подобных конфликтов, чтобы их было как можно меньше", - приводятся в сообщении слова председателя совета Михаила Федотова. Планируется, что мониторинговая рабочая группа подготовит предложения по совершенствованию избирательного законодательства и практики его применения, отметил он.

В единый день голосования в 85 регионах РФ пройдет более 5 тыс. выборов разного уровня, в том числе выборы в 13 заксобраний, в 16 регионах в ходе прямых выборов изберут губернаторов, в 22 административных центрах - гордумы, а в трех региональных столицах - глав муниципальных образований. Кроме того, пройдут довыборы в Госдуму по четырем одномандатным округам (в Хабаровском крае, Новгородской, Свердловской и Орловской областях).