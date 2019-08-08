В МИД РФ назвали агиткой публикацию Госдепом США призыва выйти на улицы Москвы

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Факт публикации 2 августа на странице Управления по консульским вопросам Госдепартамента США в Twitter подробной информации о местах и времени сбора, а также маршрута несанкционированной акции в Москве - пример явной агитации. Об этом заявил в четверг начальник отдела информационных проблем МИД РФ Илья Тимохов, выступая на заседании рабочей группы Временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ.

"Наиболее актуальным и вопиющим примером вмешательства стала ретрансляция призывов, а по сути агитация Западом участвовать в несанкционированных акциях. 2 августа на официальном Twitter-аккаунте Управления по консульским вопросам Госдепартамента США была размещена карта с указанием времени, маршрута и места сбора участников акции, - сказал он. - Казалось бы, эта информация носит предупреждающий характер и предназначена для обеспечения безопасности пребывающих в России граждан США, однако на деле понятно, что это не что иное, как агитка организаторов акции, поскольку на ней сохранен русский текст с призывом собираться".

По словам Тимохова, в целом для стран Запада такая линия поведения в отношении России стала нормой, тогда как аналогичная бурная реакция на внутриполитические события соседних стран никогда не проявлялась. Он также назвал претенциозной и юридически необоснованной критику действий правоохранительных органов России. "Среди стран-авторов все те же США, Великобритания, Франция, Германия, Латвия и прочие партнеры США. Понятно, что комментарии по поводу непропорциональности применения силы - это образцовая демагогия, привычное для Запада лицемерное применение двойных стандартов, поскольку юридического определения пропорциональности применения силы попросту не существует и неясно, каким образом рассуждения на эти темы стали в сфере компетенции западных дипломатов", - подчеркнул начальник отдела МИД РФ.

"Мы за то, чтобы давать оценки, это можно и нужно делать. Но мы не замечаем аналогичного накала страстей при освещении западными столицами внутриполитических событий своих соседей", - указал он.