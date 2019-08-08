Генпрокуратура в период выборов уделит особое внимание попыткам вмешательства извне

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Генеральная прокуратура России в ходе подготовки и проведения единого дня голосования уделит особое внимание попыткам вмешательства зарубежных неправительственных организаций и незаконной агитации в интернете. Об этом сообщил начальник правового управления Генпрокуратуры Артур Завалунов на заседании рабочей группы временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ.

"Особое внимание уделяется противодействию деструктивному вмешательству в выборный процесс нежелательных иностранных неправительственных организаций, а также противодействию незаконной агитации в интернете, срыву выборов, призывам к массовым беспорядкам и участию в несанкционированных массовых акциях протеста", - сообщил он.

Завалунов напомнил, что в этом году Генпрокуратура признала нежелательными в России три таких организации - фонд "Свободная Россия" (США), "Всемирный конгресс украинцев" (Канада) и американскую неправительственную организацию Atlantic Council of the United States ("Атлантический совет").

"Эти структуры проводят антироссийские информационно-пропагандистские кампании, занимаются дискредитацией руководства страны и проводимой им политики, формированием общественного мнения о необходимости смены власти в России, созданием условий для дестабилизации социально-политической обстановки, эскалацией протестных настроений в обществе", - отметил представитель Генпрокуратуры.

"Данные организации осуществляют проекты по подрыву экономических основ государства, а также созданию имиджа России как "государства-агрессора", распространяют призывы усилить военное, политическое и экономическое давление на Москву, создавая тем самым поводы для проведения враждебной политики по отношению к нашей стране", - добавил Завалунов. По его словам, деятельность таких структур "направлена на вмешательство во внутренние дела России, в том числе в избирательные кампании и оказание влияния на результаты выборов".

Выборы различного уровня пройдут в России в единый день голосования 8 сентября.