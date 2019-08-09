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Евразийская интеграция

Медведев провел встречу с премьер-министром Белоруссии в Киргизии

Также глава российского кабмина встретится с с главой правительства Армении Николом Пашиняном и премьер-министром Киргизии Мухаммедкалыем Абылгазиевым

ЧОЛПОН-АТА /Киргизия/, 9 августа. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев провел в Киргизии отдельную встречу с белорусским коллегой Сергеем Румасом. Беседа состоялась на полях заседания Евразийского межправительственного совета, в котором участвовали оба премьера и их коллеги по ЕАЭС.

Позднее в пятницу у главы российского кабмина ожидаются встречи с главой правительства Армении Николом Пашиняном и премьер-министром Киргизии Мухаммедкалыем Абылгазиевым.

По окончании рабочей программы Медведев вместе с коллегами посетит международный музыкальный фестиваль Tengri Music 2019.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичАрменияБелоруссияКиргизияРоссияЕвразийский экономический союзАбылгазиев, Мухаммедкалый ДуйшекеевичПашинян, Никол ВоваевичРумас, Сергей Николаевич
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