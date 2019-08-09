Медведев провел встречу с премьер-министром Белоруссии в Киргизии

ЧОЛПОН-АТА /Киргизия/, 9 августа. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев провел в Киргизии отдельную встречу с белорусским коллегой Сергеем Румасом. Беседа состоялась на полях заседания Евразийского межправительственного совета, в котором участвовали оба премьера и их коллеги по ЕАЭС.

Позднее в пятницу у главы российского кабмина ожидаются встречи с главой правительства Армении Николом Пашиняном и премьер-министром Киргизии Мухаммедкалыем Абылгазиевым.

По окончании рабочей программы Медведев вместе с коллегами посетит международный музыкальный фестиваль Tengri Music 2019.