Медведев провел в Киргизии встречу с Пашиняном

ЧОЛПОН-АТА /Киргизия/, 9 августа. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев провел в Киргизии отдельную встречу с главой правительства Армении Николом Пашиняном. Их беседа состоялась на полях заседания Евразийского межправительственного совета, в котором участвовали оба премьера и их коллеги по ЕАЭС.

Ранее в Киргизии у Медведева прошла встреча с белорусским коллегой Сергеем Румасом.

Позже в этот день у главы российского кабмина ожидается беседа с премьером Киргизии Мухаммедкалыем Абылгазиевым.

По окончании рабочей программы Медведев вместе с коллегами посетят международный музыкальный фестиваль Tengri Music 2019.