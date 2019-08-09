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Медведев провел в Киргизии встречу с Пашиняном

Разговор премьеров России и Армении состоялся на полях заседания Евразийского межправительственного совета

ЧОЛПОН-АТА /Киргизия/, 9 августа. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев провел в Киргизии отдельную встречу с главой правительства Армении Николом Пашиняном. Их беседа состоялась на полях заседания Евразийского межправительственного совета, в котором участвовали оба премьера и их коллеги по ЕАЭС.

Ранее в Киргизии у Медведева прошла встреча с белорусским коллегой Сергеем Румасом.

Позже в этот день у главы российского кабмина ожидается беседа с премьером Киргизии Мухаммедкалыем Абылгазиевым.

По окончании рабочей программы Медведев вместе с коллегами посетят международный музыкальный фестиваль Tengri Music 2019.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичАрменияБелоруссияКиргизияРоссияАбылгазиев, Мухаммедкалый ДуйшекеевичПашинян, Никол ВоваевичРумас, Сергей Николаевич
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