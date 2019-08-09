"Единая Россия" приостановила членство 13 астраханских чиновников, ставших фигурантами дел

"После возбуждения уголовных дел, в том числе в строительной сфере региона, у нас приостановлено членство 13 партийцев. В том числе приостановлено членство бывшего председателя правительства области Расула Султанова, экс-главы Икрянинского района Сергея Стемасова и экс-главы Наримановского района Нурлана Кандыкова", - сказал Мартынов.

АСТРАХАНЬ, 9 августа. /ТАСС/. Астраханское региональное отделение партии "Единая Россия" приостановило членство 13 человек, в отношении которых возбуждены уголовные дела, в частности, в строительной отрасли региона. Среди них - бывший глава правительства Астраханской области Расул Султанов, который арестован по подозрению в злоупотреблении полномочиями, сообщил в пятницу журналистам секретарь отделения партии, спикер думы региона Игорь Мартынов.

Он отметил, что, если вина фигурантов уголовных дел будет доказана, они будут исключены из партии.

В июле после проверки работы бизнесменов и чиновников Астраханской области, курирующих вопросы строительной сферы, было возбуждено 43 уголовных дела в отношении чиновников и бизнесменов.

Позже стало известно о возбуждении еще двух уголовных дел в отношении Султанова и и. о. министра финансов региона Виталия Шведова (также арестован). По версии следствия, на счетах бюджета области имелись значительные остатки средств, не требовавшие денежного займа в банке. Однако Султанов и Шведов, используя свои служебные полномочия, при отсутствии реальной необходимости привлекли кредитные средства (по ставке от 7 до 8,5%) в одном из банков на общую сумму порядка 6 млрд рублей. Бюджету региона был причинен крупный материальный ущерб в размере не менее 212 млн рублей.

Султанов был утвержден в должности вице-губернатора и председателя правительства области в апреле 2017 года. 10 июня этого года он написал заявление об отставке.