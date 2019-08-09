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Уголовные дела против астраханских чиновников

"Единая Россия" приостановила членство 13 астраханских чиновников, ставших фигурантами дел

По словам секретаря регионального отделения партии, спикера думы региона Игоря Мартынова, если вина этих лиц будет доказана, их исключат из партии

АСТРАХАНЬ, 9 августа. /ТАСС/. Астраханское региональное отделение партии "Единая Россия" приостановило членство 13 человек, в отношении которых возбуждены уголовные дела, в частности, в строительной отрасли региона. Среди них - бывший глава правительства Астраханской области Расул Султанов, который арестован по подозрению в злоупотреблении полномочиями, сообщил в пятницу журналистам секретарь отделения партии, спикер думы региона Игорь Мартынов.

"После возбуждения уголовных дел, в том числе в строительной сфере региона, у нас приостановлено членство 13 партийцев. В том числе приостановлено членство бывшего председателя правительства области Расула Султанова, экс-главы Икрянинского района Сергея Стемасова и экс-главы Наримановского района Нурлана Кандыкова", - сказал Мартынов.

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Он отметил, что, если вина фигурантов уголовных дел будет доказана, они будут исключены из партии.

В июле после проверки работы бизнесменов и чиновников Астраханской области, курирующих вопросы строительной сферы, было возбуждено 43 уголовных дела в отношении чиновников и бизнесменов.

Позже стало известно о возбуждении еще двух уголовных дел в отношении Султанова и и. о. министра финансов региона Виталия Шведова (также арестован). По версии следствия, на счетах бюджета области имелись значительные остатки средств, не требовавшие денежного займа в банке. Однако Султанов и Шведов, используя свои служебные полномочия, при отсутствии реальной необходимости привлекли кредитные средства (по ставке от 7 до 8,5%) в одном из банков на общую сумму порядка 6 млрд рублей. Бюджету региона был причинен крупный материальный ущерб в размере не менее 212 млн рублей.

Султанов был утвержден в должности вице-губернатора и председателя правительства области в апреле 2017 года. 10 июня этого года он написал заявление об отставке.

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РоссияАстраханская областьУголовные дела против астраханских чиновников
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