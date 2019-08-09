Захарова заявила, что США до сих пор не принесли Японии извинения за атомные бомбардировки

СОЛНЕЧНОГОРСК /Московская область/, 9 августа. /ТАСС/. Ни один президент США до сих пор не принес народу Японии извинения за страшные и бессмысленные с военной точки зрения атомные бомбардировки японских городов Хиросима и Нагасаки. Об этом заявила в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга на площадке всероссийского молодежного образовательного форума "Территория смыслов".

"В настоящее время как в США, так и в Японии в первую очередь под влиянием американской пропаганды господствует отношение к атомной трагедии японских городов не в качестве исторической правды, а в качестве настоящей политической конъюнктуры. Историческая правда принесена в жертву военно-политическому союзу двух стран, - сказала она. - До сегодняшнего дня ни один из американских президентов по-настоящему, полномасштабно не принес извинений за атомные удары так, как это стоило бы сделать. Японское общество строго соблюдает табу на публичное упоминание даже простой фактологии тех событий, в публичном пространстве старательно замалчивается информация о том, какая именно страна сбросила атомные бомбы на японское гражданское население, на каком государстве лежит вина за страшную и бессмысленную гибель сотен тысяч сограждан".

"Бомбардировки Хиросимы и Нагасаки были первым, и, к счастью, единственным эпизодом фактического использования ядерного оружия на гражданском населении, - продолжила Захарова. - Особый цинизм этому придает то, что специально созданный американским руководством весной 1945 года Комитет по выбору целей намеренно отказался от точечных атак на японские военные объекты. Таким образом Вашингтон сознательно шел на массовое уничтожение гражданского населения".

Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки были осуществлены Вооруженными силами США в самом конце Второй мировой войны - 6 и 9 августа 1945 года. Их официальной целью было провозглашено ускорение капитуляции Японской империи. Эти атаки стали единственным в истории человечества примером боевого применения ядерного оружия. Соединенные Штаты до сих пор не признают своей моральной ответственности, оправдывая такие действия "военной необходимостью".