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Совет Госдумы обсудит ситуацию с вмешательством во внутренние дела России 19 августа

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что все политические фракции нижней палаты парламента настаивают на необходимости расследования фактов вмешательства
Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин Антон Новодережкин/ТАСС
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Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Совет Госдумы во внеочередном порядке обсудит ситуацию с иностранным вмешательством во внутренние дела РФ 19 августа. Об этом в понедельник журналистам сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин по итогам рабочей встречи с председателем думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым.

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"Все политические фракции Госдумы настаивают на необходимости расследования фактов вмешательства во внутренние дела нашей страны, - сказал Володин. - Принято решение провести 19 августа в 12:00 внеочередное заседание Совета Государственной думы, на котором мы обсудим этот вопрос". По его словам, Пискареву "поручено изучить имеющиеся материалы, проанализировать ситуацию и внести предложения Совету Государственной Думы по рассмотрению фактов вмешательства".

По информации пресс-службы Госдумы, глава комитета по безопасности сообщил спикеру, что в МИД, в правоохранительные органы и в Роскомнадзор уже подготовлены запросы с просьбой предоставить имеющуюся информацию по фактам вмешательства зарубежных государств и их структур во внутренние дела России.

Ранее оппозиционные фракции Госдумы выступили за проведение расследования вмешательства, допущенного, по их мнению, рядом иностранных СМИ и дипломатических представительств во внутренние дела России, в частности в ходе несанкционированной массовой акции в Москве. "Единая Россия" эту инициативу поддержала.

Теги
Володин, Вячеслав ВикторовичРоссия
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