Сенаторы сообщили МИД о планах обсудить с иностранными послами вмешательство в дела России

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Временная комиссия Совфеда по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ проинформировала МИД о планах провести встречу с послами тех стран, действия которых расцениваются как вмешательство во внутренние дела РФ, сообщил ТАСС в понедельник глава комиссии Андрей Климов.

"Будут проходить консультации с МИД, потому что работа с диппредставительствами через МИД, как правило, проходит. Мы попросим МИД РФ проинформировать [посольства], довести до сведения. МИД России в курсе, что такая работа будет", - сказал Климов.

Он добавил, что на данный момент еще не сформирован список стран, послы которых будут приглашены в рамках работы комиссии Совфеда.

"Это очень серьезная работа, мы должны позвать послов тех стран, с территории которых были признаки вмешательства за период работы нашей комиссии. Такие признаки были с очень разных направлений. Без сомнения, например, этого никто не скрывает, дело пахнет приглашением посла США, беда в том, что его пока нет в Москве", - подчеркнул сенатор.

Ранее зампред комиссии Людмила Бокова заявила, что считает необходимым провести заседание комиссии с участием послов тех стран, действия которых расцениваются как вмешательство во внутренние дела России. Как подтвердил в понедельник ТАСС член комиссии, сенатор Олег Морозов, комиссия "усматривает элементы подстрекательства в действиях американского посольства", опубликовавшего сообщение в преддверии согласованного митинга на проспекте Академика Сахарова в Москве 10 августа.

Как сообщила ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, внешнеполитическое ведомство направит официальные обращения к американской и германской стороне по поводу вмешательства их дипломатических сотрудников и государственных СМИ во внутренние дела России в связи с освещением несанкционированных акций 3 августа в Москве. В числе СМИ, предпринявших такие попытки, она назвала германский телеканал Deutsche Welle.