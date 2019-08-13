Патрушев подчеркнул важность взаимодействия с Арменией по теме информационной безопасности

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев считает важным тесное взаимодействие России и Армении по вопросам международной информационной безопасности. Об этом говорится в сообщении пресс-службы аппарата Совбеза РФ по итогам встречи Патрушева в Ереване с секретарем армянского Совета безопасности Арменом Григоряном.

На состоявшихся в Ереване российско-армянских консультациях по вопросам безопасности были рассмотрены вопросы взаимодействия двух стран в международных организациях в интересах национальной безопасности двух стран, а также тематика сотрудничества с области информационной безопасности, говорится в сообщении.

"Николай Патрушев подчеркнул важность тесного взаимодействия России с Арменией по вопросам международной информационной безопасности как на двусторонней основе, так и в рамках международных организаций. Отмечено, что эта проблематика важна для стабильного развития двух государств, а также для эффективной борьбы с терроризмом и экстремизмом", - говорится в сообщении.

В целом, Патрушев, находящийся в Армении с двухдневным визитом с 12 августа, и Григорян обсудили широкий круг вопросов взаимодействия двух стран по линии аппаратов Советов безопасности, правоохранительных органов, военных ведомств и спецслужб. Стороны также обменялись мнениями о состоянии региональной безопасности и затронули тематику торгово-экономических отношений.

Кроме того, речь шла и о российско-армянском сотрудничестве в рамках международных организаций - Евразийского экономического союза, СНГ, Организации Договора о коллективной безопасности и Генассамблеи ООН.

"Прошедшие консультации подтвердили высокий уровень взаимопонимания и сходство подходов российской и армянской сторон к решению вопросов национальной безопасности", - заключили в пресс-службе.