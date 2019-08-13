Памфилова считает важным довести до конца работу по изменению избирательной системы

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова считает необходимым довести до конца начатую ею работу по реформированию российской избирательной системы.

"Мои полномочия заканчиваются в 2021 году... За срок, на который меня избрали, я должна выложиться и максимально сделать все, что я могу", - сказала она во вторник в интервью каналу "Расстрига" на YouTube.

Глава Центризбиркома напомнила, что в начале своей работы в комиссии говорила, что уйдет в случае, если у нее не будет ничего получаться. Однако сейчас, полагает она, уже сделан большой "пласт работы".

"Многие вещи, которые мы за эти годы делаем, меняем фундамент, [эти вещи] не сразу видно, это критическая масса, которую нарабатываешь, а потом раз - и эта критическая масса переходит в новое качество. Сделан такой пласт работы, что мне все это бросить, оставить... Я не уверена, что потом это не пойдет в обратную сторону", - считает Памфилова.

"Я не хочу сейчас, несмотря на все давление, бросать ту работу, которой отдано столько сил и здоровья", - подчеркнула она. "Считаю, что именно возвращение доверия к выборам, к избирательной системе - это и есть залог демократического развития страны", - заключила председатель ЦИК РФ.