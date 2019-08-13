Суд отклонил иск кандидата в Мосгордуму Галяминой на отказ в регистрации

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Мосгорсуд отклонил иск кандидата на выборы в Мосгордуму Юлии Галяминой на решение Мосгоризбиркома об отказе в регистрации. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"В удовлетворении исковых требований Галяминой было отказано", - сказала собеседница агентства.

Рабочая группа ЦИК по предварительному рассмотрению жалоб ранее рекомендовала комиссии оставить без удовлетворения жалобу Галяминой. По результатам перепроверки подписей избирателей ей были дополнительно зачтены 67 подписей. Однако для регистрации кандидатом в Мосгордуму ей все еще недостает 322 подписи.

Выборы в Мосгордуму назначены на 8 сентября. Зарегистрировано 233 кандидата, в том числе 171 кандидат от партий и 62 самовыдвиженца. Отказано в регистрации было 57 кандидатам, в том числе 39 самовыдвиженцам. От трех парламентских партий на выборы идут 129 человек: 45 - от ЛДПР, 44 - от КПРФ и 40 - от "Справедливой России", также зарегистрированы кандидаты от партий "Яблоко", "Коммунисты России", "Родина", "Зеленые" и Партии роста.