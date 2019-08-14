Памфилова: незарегистрированным кандидатам в Мосгордуму целесообразнее обращаться в суд

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Глава Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова заявила, что незарегистрированным кандидатам на выборы в Мосгордуму целесообразнее обращаться с исковыми заявлениями в суд, а не в ЦИК. Такое мнение она высказала в интервью радиостанции "Коммерсантъ FM" в среду.

Глава ЦИК РФ прокомментировала решение Мосгорсуда о допуске члена партии "Яблоко" Сергея Митрохина после отказа окружной избирательной комиссии (ОИК) зарегистрировать его кандидатом на выборы в Мосгордуму. Памфилова отметила, что Митрохин поступил грамотно, обратившись с иском в суд. "Он знает все процедуры, закон, поэтому он конкретно, предметно, поскольку он во всем этом разобрался, вел разговоры, отстаивал свои права и свои подписи, чего не скажешь о целом ряде незарегистрированных кандидатов, которые к нам обращались, - пояснила она. - Ряду кандидатов было бы целесообразнее в суд обратиться, чем к нам".

Памфилова добавила, что в процессе рассмотрения исков от кандидатов и их заявлений отмечается некомпетентность в работе окружных избирательных комиссий. "Если бы они на своем уровне отработали, то, может быть, у кандидатов было бы больше возможностей тогда исправить какие-то вещи. Есть вопросы, и мы серьезно будем с этим разбираться по итогам кампании", - заключила она.

Сергей Митрохин в свою очередь заявил, что система избирательных комиссий на этих выборах в Мосгордуму себя дискредитировала. "Суд оказался более объективной инстанцией. Всем кандидатам надо об этом задуматься и, может быть, действительно быстрее подавать иски в суды", - сказал он в интервью той же радиостанции.

Выборы в Мосгордуму и подписи Митрохина

ОИК по 43-му округу столицы 16 июля отказала Митрохину в регистрации кандидатом из-за большого числа недостоверных подписей избирателей, поданных в его поддержку. Митрохин обратился в Мосгоризбирком, который после повторной проверки подписных листов признал у кандидата недействительными 415 подписей, а достоверными - 4525, что является основанием для регистрации, и предложил окружному избиркому пересмотреть его решение.

Однако ОИК повторно отказала представителю "Яблока". Как пояснила председатель избиркома Ирина Вялых, в результате повторной проверки признаны недействительными или недостоверными 489 подписей избирателей из 4940, предоставленных кандидатом. Таким образом, количество достоверных подписей составило 4451, что недостаточно для регистрации Митрохина кандидатом. После этого Митрохин решил обратиться в суд.

Выборы депутатов в столичный парламент назначены на 8 сентября. Зарегистрированы 233 кандидата, из них 171 кандидат от партий и 62 самовыдвиженца. Отказано в регистрации 57 кандидатам, из них 18 кандидатов от партий и 39 самовыдвиженцев. От трех парламентских партий на выборы идут 129 человек: от КПРФ - 44 кандидата, от ЛДПР - 45, от "Справедливой России" - 40. Также зарегистрированы кандидаты от партий "Яблоко", "Коммунисты России", "Родина", "Зеленые" и Партии роста.