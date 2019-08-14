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Глава "Яблока" просит прокуратуру проверить законность возбуждения дела по акциям в Москве

Основания, по которым следователи ходатайствовали о заключении задержанных под стражу, по мнению Эмилии Слабуновой, "ничем не подтверждены"

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Председатель партии "Яблоко" Эмилия Слабунова обратилась в Генпрокуратуру с просьбой проверить обоснованность возбуждения уголовного дела о массовых беспорядках после несанкционированных акций в центре Москвы. Об этом сообщила журналистам в среду пресс-служба партии.

"Председатель партии "Яблоко" Эмилия Слабунова попросила Генпрокуратуру проверить законность возбуждения уголовного дела о массовых беспорядках и применении насилия в отношении представителя власти после протестных акций в Москве, а также законность заключения под стражу фигурантов дела. Аналогичное обращение политик направила и в прокуратуру Москвы, Слабунова также попросила уполномоченных по правам человека России и Москвы сделать соответствующие запросы в Генпрокуратуру", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, глава партии обратила внимание, что "со стороны арестованных по делу о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти не усматриваются действия, содержащие признаки участия в массовых беспорядках, организации массовых беспорядков, применения насилия к представителю власти". Кроме того, основания, "по которым следователи ходатайствовали о заключении под стражу задержанных по делу, ничем не подтверждены".

В пресс-службе уточнили, что одним из арестованных по этому делу является активист "Яблока" Валерий Костенок, которого Басманный суд Москвы отправил на два месяца в СИЗО.

Ранее председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов обратился в Генеральную прокуратуру с просьбой проверить обоснованность возбуждения уголовного дела о массовых беспорядках в ходе несанкционированной акции 27 июля в Москве, в ходе которой были задержаны более 1 тысячи человек. По объединенному уголовному делу о массовых беспорядках и применении насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов во время акции на данный момент арестованы 13 человек.

Теги
Федотов, Михаил АлександровичСлабунова, Эмилия Эдгардовна"Яблоко"
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