Путин подчеркнул "особо привилегированное стратегическое партнерство" России и Индии

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин направил поздравительную телеграмму президенту Индии Раму Натху Ковинду и премьер-министру страны Нарендре Моди по случаю государственного праздника Индии - Дня независимости. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Кремля.

"Ваша страна по праву гордится высокими достижениями в экономической, научно-технической, культурной и других сферах. Весьма высок авторитет Индии на мировой арене", - отметил в поздравлении глава российского государства.

Путин "высоко оценил динамичное развитие российско-индийских отношений в духе особо привилегированного стратегического партнерства и выразил уверенность в дальнейшем укреплении плодотворного двустороннего сотрудничества на всех направлениях, а также конструктивного взаимодействия в решении актуальных вопросов региональной и международной повестки дня в интересах граждан двух государств, в русле обеспечения стабильности и безопасности в Азии и во всем мире", говорится в сообщении.