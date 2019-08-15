Лавров назвал несерьезным разговор об изоляции России

СОЛНЕЧНОГОРСК /Московская область/, 15 августа. /ТАСС/. Несерьезно говорить о том, что политика Вашингтона или Брюсселя по так называемой изоляции России приносит какие-то результаты. Об этом заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на площадке всероссийского молодежного образовательного форума "Территория смыслов".

Глава МИД РФ подчеркнул, что позиция России опирается на концепцию внешней политики РФ, которая прежде всего исходит из необходимости обеспечивать максимально благоприятные внешние условия для развития России, для развития ее экономики, решения социальных проблем.

"В этих целях от нас требуется обеспечивать и безопасное окружение Российской Федерации, и максимально благоприятные условия для наших граждан во всем мире для деятельности наших экономических операторов, и эти цели, как записано в концепции внешней политики, должны достигаться на основе уважения международного права", - заявил министр.

"Когда мы анализируем деятельность Генеральной Ассамблеи [ООН] после каждой ее ежегодной сессии, мы можем легко убедиться, что подавляющее большинство государств - членов Организации Объединенных Наций занимают идентичные с Россией позиции, поэтому говорить о том, что политика Вашингтона или Брюсселя по так называемой изоляции России дает какие-то результаты, по-моему, просто несерьезно в нынешней обстановке", - сказал Лавров.

Министр отметил, что Россия всегда открыта для честного и откровенного разговора со своими партнерами "и на востоке, и на юге, и на западе при понимании, что разговор должен вестись на основе равноправия, на основе уважения интересов друг друга, должен быть нацелен на поиск таких решений спорных вопросов, которые будут опираться на баланс интересов".

Достижения России

Дипломат добавил, что достигнутые Россией результаты на внешнеполитическом фронте отражают перемены во внутренней жизни страны и признаются даже ее недоброжелателями.

"Наша эффективность на международной арене в решающей степени зависит от того, насколько успешно мы развиваем свою страну, свою экономику, свою социальную сферу, насколько успешно мы обеспечиваем свою безопасность, - отметил министр. - Так что здесь связь прямая. Уверен, что все те результаты, которые мы достигли на внешнеполитическом фронте, признаются всеми, в том числе нашими недоброжелателями. Они отражают и те перемены, которые произошли в нашей экономике, в нашей внутренней жизни за последнюю пару десятков лет".

Главная задача концепции внешней политики РФ, подчеркнул он, заключается в том, чтобы обеспечить максимально благоприятные внешние условия для развития и безопасности страны, возможности для российских граждан быть защищенными и недискриминированными по всему миру, поддержку российского бизнеса, чтобы он на равных мог соперничать с конкурентами. "И все это делается с упором на международное право", - добавил Лавров.