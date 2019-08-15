Глава Мосгоризбиркома прокомментировал призывы КПРФ отправить его в отставку

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов считает, что большой срок работы на должности не может являться основанием для отставки. Так Горбунов прокомментировал высказывания кандидатов в депутаты Мосгордумы от КПРФ и лидера партии Геннадия Зюганова о слишком долгой его работе во главе комиссии.

"Вы спросите у господина Зюганова, сколько лет он своей руководит партией, является депутатом Государственной думы. Думаю, стаж, наверное, не показатель" - сказал Горбунов в четверг на пресс-конференции в ТАСС.

Неделей ранее кандидаты в депутаты Мосгордумы от КПРФ встретились с избирателями у здания Центризбиркома. Коммунисты подтвердили свои требования, зафиксированные в партийном "Заявлении 45". Среди них - отставка главы Мосгоризбиркома, новый подсчет подписей кандидатов, прекращение "политических репрессий", а также изменение избирательного законодательства.

Лидер КПРФ на пресс-конференции в среду поддержал идею о снятии Горбунова с должности главы Мосгоризбиркома, отметив, что ЦИК России пора выразить ему недоверие. Зюганов отметил, что Горбунов "сидит 26 лет, каждый раз натыкаемся на одни и те же грабли".