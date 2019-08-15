{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Путин указом утвердил перенос саммитов ШОС и БРИКС в 2020 году из Челябинска в Петербург

Соответствующий документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал указ о переносе саммитов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и БРИКС из Челябинска в Санкт-Петербург. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Определить Санкт-Петербург местом проведения в 2020 году заседания Совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества и встречи глав государств БРИКС", - отмечается в указе.

Путин 19 июля на встрече с врио губернатора Челябинской области Алексеем Текслером сообщил, что саммиты БРИКС и ШОС в рамках председательства России в этих организациях пройдут в Санкт-Петербурге, а не в Челябинске, как планировалось ранее.

Как отметил глава государства, из-за увеличения числа участников ряд мероприятий пройдет в Челябинске, но сами саммиты - в Петербурге. При этом заложенные ранее на эти цели средства будут направлены на развитие Челябинска.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
Замглавы МИД РФ и посол ОАЭ обсудили график контактов и ситуацию на Ближнем Востоке
Ключевой темой обсуждения стала обстановка в Йемене и зоне Персидского залива
Читать полностью