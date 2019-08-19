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МИД ФРГ назвало цель визита Мааса в Москву

Глава МИД ФРГ Хайко Маас намерен углубить двусторонний диалог с Россией

БЕРЛИН, 19 августа. /ТАСС/. Глава МИД ФРГ Хайко Маас намерен обсудить в Москве со своим российским коллегой Сергеем Лавровым Украину, ситуацию в Сирии и контроль над вооружениями. Об этом заявила в понедельник на брифинге в Берлине представитель МИД ФРГ Мария Адебар.

"Глава МИД Маас отправится в среду в Москву, где вечером проведет политические переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым. Цель визита - обсудить двусторонние отношения, а также международные политические темы и обменяться позициями", - сказала она. "Помимо прочего, речь пойдет об Украине, Сирии и будущем контроля над вооружениями", - сообщила Адебар.

"По всем этим темам диалог с Россией остается для нас важным. Его углубление также является целью этого визита", - добавила представитель МИД. Маас пробудет в Москве до четверга, 22 августа, и намерен в этот день встретиться с представителями гражданского общества и молодежью.

Предыдущая встреча Лаврова и Мааса состоялась в прошлом месяце в Бонне на полях форума "Петербургский диалог".

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Лавров, Сергей ВикторовичГерманияРоссияМаас, Хайко
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