МИД ФРГ назвало цель визита Мааса в Москву

БЕРЛИН, 19 августа. /ТАСС/. Глава МИД ФРГ Хайко Маас намерен обсудить в Москве со своим российским коллегой Сергеем Лавровым Украину, ситуацию в Сирии и контроль над вооружениями. Об этом заявила в понедельник на брифинге в Берлине представитель МИД ФРГ Мария Адебар.

"Глава МИД Маас отправится в среду в Москву, где вечером проведет политические переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым. Цель визита - обсудить двусторонние отношения, а также международные политические темы и обменяться позициями", - сказала она. "Помимо прочего, речь пойдет об Украине, Сирии и будущем контроля над вооружениями", - сообщила Адебар.

"По всем этим темам диалог с Россией остается для нас важным. Его углубление также является целью этого визита", - добавила представитель МИД. Маас пробудет в Москве до четверга, 22 августа, и намерен в этот день встретиться с представителями гражданского общества и молодежью.

Предыдущая встреча Лаврова и Мааса состоялась в прошлом месяце в Бонне на полях форума "Петербургский диалог".