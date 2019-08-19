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Россия готова к работе с Францией в рамках исполнения Парижского соглашения по климату

Президент РФ Владимир Путин отметил, что это потребует существенной реконструкции российской экономики

ФОРТ БРЕГАНСОН /Франция/, 19 августа. /ТАСС/. Россия готова к совместной работе с Францией в рамках исполнения Парижского соглашения по климату, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции в преддверии переговоров с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

"По поводу той темы, о которой господин президент упомянул, - это совместная работа в области борьбы с изменениями климата. Это существенная вещь, ведь Россия с самых первых шагов присоединилась к инициативам президента Франции и поддержала Парижское соглашение по климату", - сказал Путин.

"Это серьезные обязательства, это потребует существенной реконструкции вообще всей российской экономики. Мы приняли государственные программы на этот счет, выделили колоссальные ресурсы и это тоже очень серьезный вопрос для нас <…> И здесь мы должны согласовывать наши усилия, без согласования усилий - мы это все тоже знаем - результата эффективного не будет. Мы готовы к этой совместной работе", - добавил президент РФ.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияФранцияМакрон, Эмманюэль
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