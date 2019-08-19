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Депутат Саблин встретился с экипажем корабля Черноморского флота "Пытливый" в Сирии

Он отметил, что экипаж корабля выполняет трудную и важную задачу
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Описание
Координатор группы Госдумы по связям с парламентом Сирии Дмитрий Саблин с экипажем сторожевого корабля Черноморского флота "Пытливый"
© Пресс-служба всероссийской организации ветеранов "Боевое братство"
Координатор группы Госдумы по связям с парламентом Сирии Дмитрий Саблин с экипажем сторожевого корабля Черноморского флота "Пытливый"
© Пресс-служба всероссийской организации ветеранов "Боевое братство"

ТАСС, 19 августа. Координатор группы Госдумы по связям с парламентом Сирии, первый зампредседателя всероссийской организации ветеранов "Боевое братство" Дмитрий Саблин посетил сторожевой корабль Черноморского флота "Пытливый", несущий боевое дежурство у берегов Сирии, и наградил отличившихся военнослужащих медалями организации "За ратную доблесть". Об этом сообщила в понедельник пресс-служба "Боевого братства".

"Вы выполняете здесь трудную и важную задачу. Вы защищаете Россию, воюя с терроризмом на дальних рубежах, чтобы он не пришел на наши улицы и в наши дома, - цитирует пресс-служба обращение Саблина к морякам. - Сирийский народ благодарен вам за спасение страны от уничтожения, на Родине вами гордятся".

Саблин поздравил экипаж "Пытливого" с праздником Преображения, пожелал успешного выполнения поставленных задач.

В подарок от ветеранской организации экипажу передали необходимую оргтехнику. Саблин сделал запись в книге почетных гостей, назвав экипаж достойными наследниками традиций города-героя Севастополя. Для парламентария провели экскурсию по кораблю, во время дружеского общения с экипажем депутат пообещал встретить моряков, когда "Пытливый" вернется в Севастополь, уточняется в сообщении пресс-службы.

Кроме того, Саблин посетил авиабазу Хмеймим и встретился с командованием российской группировки в Сирии.

Саблин прибыл в Сирию в понедельник. Ранее он встретился с губернатором сирийской провинции Тартус Сафуаном Абу Саадом, которому передал приглашение врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева посетить город. Парламентарий является секретарем севастопольского регионального отделения партии "Единая Россия".

Теги
СирияРоссияСаблин, Дмитрий Вадимович
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