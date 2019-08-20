Кандидаты в губернаторы Петербурга на дебатах обсудили сохранение городских парков

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 августа. /ТАСС/. Кандидаты в губернаторы Санкт-Петербурга предложили варианты решения проблемы сохранения городских парков и защиты их от застройки. Этот вопрос обсуждался во вторник на предвыборных дебатах по теме развития комфортных условий для жителей мегаполиса в эфире телеканалов "Россия-1", "Россия-24" и "Радио России".

В третьих дебатах приняли участие все четыре кандидата в губернаторы - врио губернатора, самовыдвиженец Александр Беглов, депутат Государственной думы, кинорежиссер Владимир Бортко, выдвинутый КПРФ, а также депутаты Законодательного собрания Петербурга Надежда Тихонова от партии "Справедливая Россия" и Михаил Амосов - кандидат от "Гражданской платформы".

Беглов рассказал, что властям в этом году удалось найти решение по основным проблемным точкам, касающимся защиты парков от застройки. Он предложил в дальнейшем объединить усилия городского правительства, депутатов и общественности для решения таких вопросов.

"Ситуацию с парком на Смоленке решил Смольный, парк Малиновка - решен. Не ходите на митинг, - мы уже решили этот вопрос. Муринский парк - решим в самое ближайшее время. Я предлагаю объединиться - вам - в Государственной думе, вам - в Заксобрании, я в исполнительной власти. Мы с вами в таком составе можем сделать многое. Каждый должен заниматься своим делом", - сказал Беглов, обращаясь к другим кандидатам.

По этим паркам проблема была связана с планами постройки на их территории различных объектов, против чего выступали жители. Проекты застройки отменены, а статус парков предложено утвердить законодательно - проект поправок в городской закон по парку Малиновка врио губернатора направил в Заксобрание. Концепция развития Муринского парка будет скорректирована с учетом мнения жителей.

Учесть мнение общественности

Тихонова предложила установить мораторий на застройку зеленых зон, создавать новые общественные пространства.

Как отметил Амосов, в решении этих вопросов главное, чтобы власти прислушивались к мнению горожан. В числе проблемных точек он назвал Муринский парк в Калининском районе, парк на Смоленке на Васильевском острове, Луговой парк в Петергофе и парк Малиновка в Красногвардейском районе, по которым регулярно поступали обращения жителей. "Между всеми этими обращениями общее одно - люди хотят, чтобы власть их слышала", - сказал Амосов.

Беглов отметил, что для решения вопросов по паркам он лично встречался с активистами.

Во время дебатов кандидаты обсудили вопросы транспортного обеспечения новых районов, развития центра города с учетом требований охраны памятников, а также создания необходимого количества объектов социальной инфраструктуры. Бортко обратил также внимание на обеспечение "спальных" районов объектами культуры.

Выборы губернатора Санкт-Петербурга пройдут в единый день голосования, 8 сентября. Избирательная кампания стартовала 31 мая, все кандидаты в губернаторы должны были преодолеть муниципальный фильтр - собрать 10% подписей депутатов муниципальных советов, представляющих три четверти от всех муниципальных образований.