Песков сообщил, что Путин знаком с разными точками зрения на ситуацию с митингами в Москве

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин получает доклады о происходящем на митингах в Москве из самых разных источников, что позволяет ему оценивать разные точки зрения на ситуацию. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Он традиционно получает информацию [о происходящем на митингах] из самых разных источников, поэтому у него есть разные точки зрения на то, что имело место", - сказал представитель Кремля.

19 августа Путин заявил журналистам, комментируя недавние митинги в Москве: "Граждане имеют право на мирные, в соответствии с действующим законом, протесты, а власти должны обеспечить реализацию этих прав". "Но никто - ни власти, ни какие-то группы граждан - не имеет право нарушать действующий закон и доводить ситуацию до абсурда или до столкновений с властями, - добавил российский лидер. - Это нарушение закона, и все, кто виновен в этих нарушениях, должны быть привлечены к ответственности в соответствии с российским законом".

В ответ на вопрос о том, кому были адресованы слова Путина о недопустимости доведения ситуации до абсурда, Песков пояснил, что "это относится и к представителям власти, и к участникам разрешенных акций, и к зачинщикам, провокаторам, участникам неразрешенных акций с элементами беспорядков".