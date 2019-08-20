Эксперт: США используют ЧП под Северодвинском для стимулирования производства вооружений

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Повышенный интерес США к аварии в ходе испытаний двигательной установки на военном полигоне под Северодвинском в Архангельской области объясняется стремлением стимулировать производство собственных новейших вооружений. Такое мнение во вторник в разговоре с корреспондентом ТАСС выразил председатель совета международного дискуссионного клуба "Валдай" Андрей Быстрицкий.

По словам эксперта, интерес США к происшествию в Архангельской области раздувается, потому что американские власти "хотят стимулировать производство новых вооружений, подчеркнуть существование угрозы и использовать ее для развития собственных вооружений". "Это, в общем, такая система взаимной поддержки. Американские военные, как, впрочем, и другие военные, анализируют угрозы, это позволяет им отстаивать свою позицию", - сказал Быстрицкий.

"Гонка вооружений в каком-то виде уже началась. Она, собственно говоря, и не прекращалась. Но сейчас, возможно, назрела ситуация, требующая усилий военно-промышленных кругов, чтобы обновить вооружение", - отметил аналитик.

8 августа на военном полигоне под Северодвинском в Архангельской области произошел взрыв при испытании жидкостной реактивной двигательной установки. 10 августа Росатом сообщил, что жертвами инцидента стали пять сотрудников госкорпорации, еще трое госпитализированы. Президент США Дональд Трамп на своей странице в Twitter написал, что Соединенные Штаты "многое поняли" после этого происшествия, учитывая, что у США есть похожие ракеты.