Шипулин заявил, что у него не было умысла скрыть от избиркома около 14 млн рублей

МОСКВА, 20 августа. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин, участвующий в довыборах в Госдуму, не имел умысла скрыть от избиркома активы на сумму 13,6 млн рублей в декларации о доходах и имуществе. Об этом говорится в заявлении Шипулина, которое оказалось в распоряжении ТАСС.

Согласно опубликованным 16 августа данным избиркома, 31-летний Шипулин не указал, что владеет 50 ценными бумагами "Коммерцбанк АГ" на общую сумму 3 642 180 рублей и 10 тыс. облигаций ПАО "Сбербанк" на общую сумму 10 млн рублей. Кроме того, кандидат скрыл вклад в ПАО Банк "ФК Открытие" на сумму 2316 рублей.

"Мне крайне неприятна подобная ситуация, поскольку я всегда был и буду честен перед людьми. То, что случилось, - исключительно технический момент. Это моя ошибка на 100%, но никакого умысла в моих действиях не было. Я впервые в жизни подавал декларацию в подобном виде и не знал многих нюансов", - заявил Шипулин.

"Я честно заработал эти деньги во время спортивной карьеры, "потом и кровью", и не собирался их скрывать от избирательной комиссии и избирателей. Я также никогда не скрывал того, что уверенно стою на ногах. На всех своих встречах с людьми, в своих интервью я постоянно говорю, что пошел в политику не из-за денег. Это действительно так", - добавил он.

Партия "Справедливая Россия" подала в Свердловский областной суд иск о снятии Шипулина с довыборов в Государственную думу по Серовскому округу. "От иностранных финансовых инструментов я избавился до момента регистрации. На данный момент я ими не располагаю", - подчеркнул Шипулин, который завершил спортивную карьеру в декабре прошлого года.

Олимпийский чемпион Сочи баллотируется в Госдуму по Серовскому одномандатному избирательному округу № 174 от партии "Единая Россия". В январе 2019 года Госдума досрочно прекратила депутатские полномочия члена фракции "Единая Россия" Сергея Бидонько в связи с назначением его на должность заместителя губернатора Свердловской области. Дополнительные выборы пройдут в единый день голосования - 8 сентября.