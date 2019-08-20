Эксперты: глава Петербурга должен объединить горожан и решить реальные проблемы города

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 августа. /ТАСС/. Кандидаты на пост губернатора Санкт-Петербурга на прошедших во вторник предвыборных дебатах подняли острые вопросы, которые волнуют жителей города, при этом их выступления отличались по степени конкретности предложений. Такое мнение высказали ТАСС эксперты, которые следили за ходом дискуссии между участниками. Они также отметили, что будущий глава Петербурга не только должен объединить все категории горожан, но и стать эффективным управленцем.

В третьих дебатах приняли участие все четыре кандидата: врио губернатора, самовыдвиженец Александр Беглов, депутат Государственной думы, кинорежиссер Владимир Бортко, выдвинутый КПРФ, а также депутаты Законодательного собрания Петербурга Надежда Тихонова от партии "Справедливая Россия" и Михаил Амосов - кандидат от "Гражданской платформы". Основной темой обсуждения, которое транслировалось в эфире телеканалов "Россия-1", "Россия-24" и "Радио России", стало развитие комфортных условий для жителей мегаполиса.

"Все кандидаты поднимали вопросы, которые волнуют петербуржцев, безусловно. И, конечно, все живут в этом городе, сталкиваются с проблемами, которые есть, и они их обозначили", - сказал ТАСС председатель комиссии по культуре и СМИ Общественной палаты Санкт-Петербурга, директор Государственного мемориального музея А. В. Суворова Владимир Гронский.

Председатель комиссии Общественной палаты города по качеству жизни, социальной политике, делам ветеранов, здравоохранению и трудовым отношениям, помощник председателя Совета Межпарламентской ассамблеи СНГ Людмила Косткина отметила, что все кандидаты продемонстрировали уважительное отношение друг к другу и подняли такие острые вопросы, как проблема обращения с отходами, приведение в порядок центральных районов Петербурга, строительство социальной инфраструктуры и другие. "Мне, например, понравилось, что все поднимали вопрос о связи с жителями, то есть принимать необходимо решения, обязательно опираясь на мнение жителей", - сказала она ТАСС.

Политолог, депутат Законодательного собрания Ленинградской области Алексей Ломов считает, что дебаты прошли активно, ярко и "показали демократический подход". По мнению опрошенных экспертов, наиболее острые дискуссии вызвала тема парка "Малиновка", судьбу которого в городе пытались определить на протяжении многих лет, но не все кандидаты, с точки зрения экспертов, показали прагматичный подход к проблеме.

Гронский подчеркнул, что проблему парка "Малиновка" поднимала и Тихонова, и Амосов. "Но дело в том, что Александр Дмитриевич [Беглов] показал конкретные фотографии, что там изменилось. <…> Он сказал, что уже сделано. <...> Такая конкретика, она как раз очень привлекательна", - сказал Гронский.

Прагматичность и конкретика

Выступления кандидатов, с точки зрения экспертов, различались по степени насыщенности их предложений конкретикой. Ломов отметил, что кандидат Бортко "ушел в воспоминания", которые, по его мнению, были бы уместными на творческой встрече. "Но поскольку речь идет о хозяйстве города, мне кажется, что губернатор должен быть в первую очередь хозяйственником, с конкретными делами, а не разговорами", - сказал Ломов.

По его мнению, Тихонова "достаточно конкретно" обозначила проблемы, "но кроме слов, никакого дела". "Михаил Иванович (Амосов - прим. ТАСС) тоже говорил о "большой демократии", но исходя из того, что он предлагал делать референдумы по каждому вопросу, мы тогда будем тратить деньги только на это", - считает Ломов.

Выступление Беглова, по мнению собеседников агентства, выходило за рамки просто констатации проблемы и содержало конкретные идеи и предложения по их решению. "Он говорил о конкретных планах по финансированию решения тех или иных транспортных проблем, строительства новых школ, детских садов, школ, поликлиник, более того, называл конкретные цифры. <…> Такой прагматичный, конкретный подход, на мой взгляд, он как раз и отличал этого кандидата от остальных, которые тоже говорили о насущных проблемах, безусловно, но никто из них не сказал, что конкретно, с цифрами, как эти проблемы можно решить", - сказал Гронский.

Как отметил политолог, директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников, глава Петербурга должен обладать возможностью коммуникации и согласования своих решений и взглядов с целым рядом сообществ, активно существующих в городе. "И профессиональных сообществ, и политических сообществ, и медийных сообществ. Решения должны быть обдуманными, взвешенными, они должны приниматься не в рамках жестких политических программ той или иной партии, а должны приниматься с точки зрения интересов горожан, интересов всех жителей Петербурга", - сказал он на встрече экспертного клуба, посвященной подведению предварительных итогов дебатов.

Политтехнолог Александр Ершов на встрече подчеркнул, что городу "нужен эффективный управленец, хозяйственник, но уж точно не политик". "У нас очень разный город, состоящий из очень разных людей, поэтому он должен умудриться объединить интересы всех", - добавил эксперт.

Объединение усилий

Еще одной важной темой прошедших дебатов эксперты назвали высказанное Бегловым предложение об объединении усилий с оппонентами для решения насущных для города задач. "Он подчеркнул, что он готов работать с оппонентами, готов работать с оппозицией. Это очень важно", - сказал политтехнолог Сергей Наумов в экспертном клубе.

"Самое важное, что только один из кандидатов предложил объединиться. Все остальные предложили голосовать за партии, которые их поддерживают. Здесь есть некое недопонимание коллег того, что они должны работать для города и во имя блага города и горожан, а партийная принадлежность резко отсекает определенное количество электората, который не приемлет ту или иную политическую идеологию", - отметил на встрече член российской ассоциации политических консультантов, учредитель АНО "Петербургский GR-клуб" Игорь Сопов.

По его мнению, объединение ветвей власти - исполнительной в лице губернатора, законодательной в лице Заксобрания и поддержки со стороны депутатов и Государственной думы" - даст хорошую синергию для решения проблем, которые стоят перед городом".

Выборы губернатора Санкт-Петербурга пройдут в единый день голосования 8 сентября. Избирательная кампания началась 31 мая, все кандидаты в губернаторы должны были преодолеть муниципальный фильтр - собрать 10% подписей депутатов муниципальных советов, представляющих три четверти от всех муниципальных образований.