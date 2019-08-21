ЦИК направит данные об избирательной кампании 2019 года в ОБСЕ и генсеку Совета Европы

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова заявила, что ЦИК отправит информацию о ходе избирательной кампании 2019 года в Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и генеральному секретарю Совета Европы Турбьерну Ягланду.

"Я попрошу перевести на английский язык и отправить в БДИПЧ ОБСЕ [информацию о кампании], поскольку они живо интересуются, и господину [Турбьерну] Ягланду. [Отправить] просто цифры, без комментариев", - сказала Памфилова в ходе заседания ЦИК в среду.

Всего в единый день голосования 8 сентября в 85 регионах РФ пройдет более пяти тысяч выборов разных уровней, в том числе выборы в 13 заксобраний. В 16 регионах в ходе прямых выборов изберут губернаторов, в 22 административных центрах - гордумы, а в трех региональных столицах - глав муниципальных образований. Кроме того, состоятся довыборы в Госдуму по четырем одномандатным округам (в Хабаровском крае, Новгородской, Свердловской и Орловской областях).