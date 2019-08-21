Путин и Ниинистё отправились в крепость Свеаборг, где продолжат переговоры в формате обеда

ХЕЛЬСИНКИ, 21 августа. /ТАСС/. Президенты России и Финляндии Владимир Путин и Саули Ниинистё после пресс-конференции покинули Президентский дворец и на катере отправились с Торговой площади Хельсинки к причалу крепости Свеаборг, где они продолжат переговоры в формате рабочего обеда. При этом финская сторона предусматривает там беседу президентов в формате один на один.

Морская крепость Свеаборг (нынешнее финское название - Суоменлинна) расположена на островах Балтийского моря недалеко от Хельсинки. Ее строительство началось в 1748 году, когда Финляндия была частью Швеции, в качестве базы для шведского флота и армии в противостоянии с Россией. После включения Финляндии в состав России в 1809 году и перевода столицы Великого княжества Финляндского из Турку в Хельсинки в 1812 году Свеаборг приобрел важное стратегическое значение как военно-морская база. В ней размещалось около 13 тыс. российских военнослужащих, для которых были выстроены казармы, госпитали и церковь, сохранившиеся до наших дней.

После обретения Финляндией независимости крепость получила новое финское название Суоменлинна ("Финская крепость"). В 1918-1919 годах в ней размещался лагерь для пленных солдат финской Красной гвардии. Затем она использовалась как военная база, а в 1973 году Свеаборг перешел под гражданское управление и превратился в архипелаг-музей под открытым небом, хранящий историю трех стран - Швеции, России и Финляндии. В 1991 году ЮНЕСКО включила Свеаборг в число объектов всемирного культурного наследия.

Административно Свеаборг сейчас является одним из районов города Хельсинки. На его территории проживает около 750 человек, занятых в основном содержанием музеев и обслуживанием туристов. Среди основных достопримечательностей, помимо самих крепостных строений - финская подводная лодка "Весикко" времен Второй мировой войны, старая судоверфь, музей истории Свеаборга, военный музей, музей кукол и игрушек, музей таможни, несколько галерей художественного искусства, летний театр.

Свеаборг связан с материковой частью Хельсинки паромным сообщением. Существует также тоннель, через который с материка на острова проложены трубы водопровода и отопления, кабели энергоснабжения и связи. Он используется при необходимости быстрого доступа в Свеаборг экстренных служб (пожарных, полиции, скорой помощи).