Россия и ООН организуют конференцию по предупреждению коррупции в спорте

ПЯТИГОРСК /Ставропольский край/, 22 августа. /ТАСС/. Россия и ООН выступят организаторами второй международной конференции по защите спорта от коррупции (Safeguarding Sport from Corruption Conference), которая пройдет 3 и 4 сентября в Вене. Об этом сообщила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на полях Северо-Кавказского молодежного форума "Машук".

"Я хотела бы привлечь ваше внимание к мероприятию, которое предстоит 3 и 4 сентября в Вене. Там Российская Федерация совместно с Управлением ООН по борьбе с наркотиками и преступностью, а также Италией, организует вторую международную конференцию по предупреждению коррупции в спорте", - сказала она.

Захарова отметила, что подобный формат призван "способствовать укреплению взаимодействия между государственным и частным секторами и международными спортивными организациями в деле выявления преступлений коррупционной направленности в спорте и, соответственно, наказания за их совершение".

Она сообщила, что в церемонии открытия конференции примут участие заместитель генерального секретаря ООН, исполнительный директор управления ООН по борьбе с наркотиками и преступностью Юрий Федотов, заместитель министра иностранных дел РФ Олег Сыромолотов. "На форум зарегистрировались более 200 участников из порядка 70 государств, международных, межправительственных, некоммерческих и спортивных организаций. Запланированы выступления национального прокурора Италии по борьбе с организованной преступностью и терроризмом, заместителя министра спорта РФ, ведущих зарубежных и российских экспертов", - добавила Захарова.