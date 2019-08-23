Олимпийский чемпион Алан Хугаев назначен главой Минспорта Северной Осетии

ВЛАДИКАВКАЗ, 23 августа. /ТАСС/. Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров подписал указ о назначении олимпийского чемпиона по греко-римской борьбе, председателя парламентского комитета по национальной политике и делам молодежи Алана Хугаева на должность министра физической культуры и спорта республики. Об этом сообщается в пятницу на сайте главы и правительства региона.

"Глава РСО-Алания Вячеслав Битаров подписал указ о назначении Алана Хугаева на должность министра физической культуры и спорта республики", - говорится в сообщении.

Ранее должность главы Минспорта республики занимал бывший вратарь сборной России Владимир Габулов, который покинул ее по собственному желанию в июле. Он назначен советником главы Северной Осетии по развитию футбола, а также президентом на общественных началах нового частного футбольного клуба "Алания Владикавказ".