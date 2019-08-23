Комиссия по расследованию вмешательства в дела России пригласит журналистов DW

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ намерена пригласить на свое заседание журналистов немецкой телерадиокомпании Deutsche Welle. Об этом в пятницу сообщил глава комиссии, председатель думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

"У нас есть вопросы к "Немецкой волне" [Deutsche Welle]. И мы хотели эту "волну" послушать, будем приглашать. Мы хотим истины, а истина может быть достигнута только таким образом - не путем переписок, а путем живого непосредственного общения", - сказал Пискарев журналистам.

Комиссия может провести следующее заседание до единого дня голосования 8 сентября, добавил парламентарий. "Мы намерены собраться, да, собраться до [8 сентября]. Не потому, что это связано с днем голосования, - сказал Пискарев, отвечая на вопрос ТАСС по итогам первого заседания комиссии. - Мне не хотелось бы, чтобы между сегодняшним и следующим заседанием была большая дистанция, она не нужна".

При этом, заметил Пискарев, точная дата следующего заседания пока не назначена, о ней будет объявлено отдельно.

"Мы вас проинформируем [о дате], коллеги. Вопрос больше технический. Не надо забывать, что начинается региональная неделя у депутатов, - отметил он. - Надо посоветоваться и посмотреть, какие мысли у наших избирателей по этому поводу".

Материалы о фактах вмешательства иностранных государств и СМИ во внутренние дела России поступают в Госдуму, заявил 19 августа председатель нижней палаты Вячеслав Володин. Он отметил, что, в первую очередь, речь идет о Deutsche Welle и США. Временной поверенной в делах ФРГ в России Беате Гжески 8 августа указали во время беседы в МИД РФ на недопустимость адресованных москвичам призывов телерадиокомпании Deutsche Welle к участию в несанкционированных массовых акциях. 9 августа МИД РФ сделал представление дипломату США за публикацию на сайте дипмиссии информации по несанкционированной акции в Москве 3 августа.

Информацию о фактах вмешательства отдельных стран в дела РФ Госдума планирует донести до коллег из иностранных парламентов, заявил Василий Пискарев. "Первое, что хотелось бы - чтобы об этих фактах услышали парламенты мира, межпарламентские структуры и учреждения. Есть ПАСЕ, есть ОБСЕ, есть Генассамблея ООН, есть Межпарламентский союз. У нас очень много структур парламентских, мы, депутаты, хотели бы обсудить с коллегами, сказать, что вот у нас есть такая проблема, давайте вместе поработаем", - сказал он.

"Есть резолюция ООН о невмешательстве во внутренние дела другого государства еще от 1965 года, - напомнил Пискарев. - Давайте требовать от руководителей государств исполнения резолюций ООН, мне кажется, это абсолютно нормальный подход. <…> Весь мир должен узнать о фактах вмешательства".