В России откроют два избирательных участка для голосования на выборах президента Абхазии

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Проживающие или находящиеся проездом в России граждане Абхазии смогут проголосовать на выборах президента республики на двух избирательных участках - в Москве и Черкесске. Об этом в пятницу на презентации московского участка сообщил посол Абхазии в РФ Игорь Ахба.

"Центральная избирательная комиссии <...> приняла решение об открытии в России двух избирательных участков - в Москве и в Черкесске", - сказал дипломат.

Ахба сообщил, что на участках от каждого кандидата сможет присутствовать до трех наблюдателей.

Участок в Москве расположен по адресу: улица Донская, дом 18/7. Он организован Избирательной комиссией Абхазии и посольством республики в столице. "Посольство предприняло все необходимые меры, чтобы создать условия для полноценного функционирования избирательной комиссии, - подчеркнул абхазский дипломат. - Сейчас все в руках участковой избирательной комиссии".

Как уточнил, в свою очередь, председатель участковой избирательной комиссии Беслан Кобахия, комиссия состоит из 11 человек, которые будут присутствовать на участке в день проведения выборов. "В состав комиссии входят люди самых разных политических предпочтений, но это нам не мешает слаженно провести работу. Мы понимаем, что выбор должен сделать наш народ", - подчеркнул он, добавив, что никаких проблем с организацией быть не должно. "Заверяю вас, что все будет правильно и достойно", - заключил Кобахия.

На пост президента Абхазии претендуют девять кандидатов, в том числе действующий глава республики Рауль Хаджимба. В Абхазии в 35 округах образовано 152 избирательных участка.