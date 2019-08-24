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РФ намерена обсудить в ПАСЕ и ПА ОБСЕ разрушение США системы контроля над вооружениями

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий отметил, что парламентарии европейских стран должны "сделать все возможное для предотвращения очередного ракетного кризиса"

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Российская делегация на предстоящих осенних сессиях Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) и Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ) намерена поднять тему разрушения Вашингтоном системы контроля над вооружениями. Об этом в субботу журналистам сообщил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Делегация РФ намерена поднять вопрос об агрессивной политике США по разрушению системы контроля в сфере вооружений на осенних сессиях ПА ОБСЕ и ПАСЕ, - сказал депутат. - Парламентарии европейских стран должны твердо заявить свою позицию и сделать все возможное для предотвращения очередного ракетного кризиса".

Слуцкий отметил, что предостережения о новой гонке вооружений, которые звучат со стороны Евросоюза, должны быть направлены исключительно в адрес США. Депутат напомнил, что именно Соединенные Штаты несут ответственность за слом Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. "США заранее спланировали кампанию по разрушению договора для обеспечения собственного военного превосходства", - указал он.

"В таких условиях Россия вынуждена действовать зеркально", - продолжил Слуцкий, напомнив о поручении президента РФ Владимира Путина проанализировать уровень угрозы в связи с испытанием США новой модификации крылатой ракеты и принять меры по подготовке симметричного ответа. "Но это вовсе не означает, что Москва втягивается в затратную гонку вооружений, - заверил глава комитета. - В этом случае европейских партнеров должно больше заботить возможное размещение американских ракет на территории стран Евросоюза".

"Именно Европа может стать военным полигоном и даже театром действий в случае возникновения конфликта. И, таким образом, Вашингтон создает глобальную угрозу для всего Европейского континента", - предупредил Слуцкий.

В пятницу президент России на совещании с членами Совета безопасности РФ поручил проанализировать уровень угрозы в связи с испытанием США новой модификации крылатой ракеты и принять меры по подготовке симметричного ответа. Вашингтон 18 августа впервые после выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности испытал крылатую ракету наземного базирования с запрещенными этим документом характеристиками: дальность полета составила более 500 км. 23 августа спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал Европарламент и ПАСЕ взвесить все риски, связанные с размещением в странах Европы американских ракет, предложив провести для этого внеочередные заседания.

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