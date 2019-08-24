Наблюдатели Госдумы ожидают, что выборы президента Абхазии пройдут спокойно

СУХУМ, 24 августа. /ТАСС/. Делегация наблюдателей от Госдумы на выборах президента Абхазии ожидает, что голосование в воскресенье пройдет штатно, не создав поводов для дестабилизации. Об этом заявил в субботу ТАСС первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.

"В целом выборы интригующие, поскольку несколько человек имеют шансы на победу, включая, прежде всего, действующего президента Рауля Хаджимбу, - сказал он. - Единственное наше пожелание - чтобы выборы прошли штатно; и кто бы ни победил - чтобы это было признано всеми, чтобы не было никаких поводов для внутренней дестабилизации. Это [дестабилизация] - то, чего мы хотели бы в любом случае избежать".

Затулин добавил, что пока не может дать оценку избирательному процессу, поскольку необходимо дождаться его завершения. "Впечатления могут быть только в целом от избирательного процесса, - отметил он. - В этом году он протекает с определенными коррективами. Выборы были перенесены на месяц из-за тяжелой болезни одного из возможных кандидатов, который так и не смог принять участие - я имею в виду [бывшего председателя Службы госбезопасности] Аслана Бжанию".

Затулин добавил, что прибывшая в Абхазию делегация Госдумы состоит из семи человек, представляющих все парламентские фракции, и намерена посетить в воскресенье избирательные участки во всех частях республики, в том числе в Ткварчале и Галском районе. Сам Затулин намерен посетить участки в Сухуме и Гаграх.

Международный аспект

Парламентарий также указал, что Россия не может принять доводы западных стран, которые неоднократно ранее заявляли, что выборы в Абхазии не соответствуют международному законодательству. "Западные страны очень слабо или предвзято разбираются в ситуации, которая здесь сложилась, они по-своему трактуют все происшедшее, - указал он. - Разброс очень разный - от оккупации Абхазии Россией до распространенной в Грузии конспирологической версии, что вся история грузино-абхазского конфликта - это заговор Кремля".

"Мы все это хорошо помним, представляем, и не надо нам в этом случае каких-то учителей со стороны, которые будут нам рассказывать, правильно ли тут выборы прошли или неправильно. Мы на это не реагируем", - добавил Затулин.

Выборы президента Абхазии назначены на 25 августа. Среди девяти претендентов на высший пост в государстве - действующий президент Рауль Хаджимба.