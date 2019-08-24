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Посол России в Великобритании завершил свою миссию и отбыл в РФ

Александр Яковенко был назначен на пост в 2011 году

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Российский посол в Великобритании Александр Яковенко завершил свою дипломатическую миссию в Лондоне и отбыл в Россию. Об этом сообщило в субботу посольство РФ в Великобритании.

"24 августа 2019 года чрезвычайный и полномочный посол России в Великобритании и Северной Ирландии А. В. Яковенко завершил свою дипломатическую миссию и отбыл на родину", - отмечается в заявлении на сайте диппредставительства.

Как говорится в сообщении, временным поверенным в делах посольства назначен советник-посланник Иван Володин.

Яковенко был назначен послом России в Великобритании в 2011 году.

Теги
РоссияЯковенко, Александр Владимирович
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