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В Госдуме заявили, что Россия и Молдавия совершают "огромный рывок" в отношениях

Укрепление отношений позволит наладить взаимодействие, отметил глава комитета нижней палаты по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Возобновление стратегического партнерства Москвы и Кишинева по всем направлениям, о котором заявил ранее президент Молдавии Игорь Додон ходе встречи с министром обороны РФ Сергеем Шойгу, - это "огромный рывок" в отношениях между странами, который в перспективе может привести к дружбе. Такое мнение RT высказал в субботу глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.

"Считаю, что переход к сотрудничеству, а уж тем более к партнерству - огромный рывок в отношениях двух стран. Тем более, мы соседи. Укрепление отношений позволит наладить взаимодействие, а там недалеко и до дружбы между государствами", - сказал он.

В ходе прошедшей встречи Додон отметил, что о возобновлении сотрудничества свидетельствует намеченный на сентябрь визит в Россию премьер-министра республики, а также запланированное после него заседание межправкомиссии на уровне премьер-министров.

Сергей Шойгу 24 августа посетил Молдавию по случаю празднования 75-летия освобождения республики от немецко-фашистских захватчиков.

Теги
Шойгу, Сергей КужугетовичРоссияМолдавияДодон, Игорь
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