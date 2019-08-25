Глава миссии Госдумы заявил, что выборы президента Абхазии проходят без нарушений

СУХУМ, 25 августа. /ТАСС/. Миссия Госдумы по наблюдению за выборами президента Абхазии пока не зафиксировала каких-либо нарушений в ходе дня голосования. Об этом заявил в воскресенье ТАСС глава миссии, первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.

"Пока можно сказать, что все идет в нормальном режиме, люди благожелательные, нарушений не видно, - сказал он. - Судить о явке сейчас преждевременно, но она есть. Я думаю, что с высоким шансом выборы состоятся, будет 50% явки, но все-таки мы будем судить по тому, как будет развиваться динамика".

Выборы президента Абхазии проходят 25 августа. Среди девяти претендентов на высший пост в государстве - действующий президент Рауль Хаджимба, а также бывший председатель Службы госбезопасности Астамур Тарба, председатель оппозиционной партии "Амцахара" Алхас Квициния, экс-вице-премьер Шамиль Адзынба, депутат парламента Алмас Джапуа, бывший заместитель министра иностранных дел Олег Аршба, председатель партии "Акзаара", бывший министр внутренних дел Леонид Дзапшба, предприниматель Астамур Какалия, преподаватель Абхазского госуниверситета Артур Анкваб.

Для признания выборов состоявшимися явка должна превысить 50%. Для победы в первом туре кандидату необходимо набрать более половины голосов от числа пришедших на выборы избирателей.