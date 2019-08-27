Косачев заявил, что не знает о цели поездки сенатора Джонсона в Россию

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев рассказал, что ему ничего не известно о цели визита в Россию американского сенатора-республиканца Рона Джонсона и напомнил о своем предложении о взаимном выводе парламентариев из санкционных списков.

"К нам в Совет Федерации Рон Джонсон на этот раз не обращался. Цель поездки нам неизвестна. Остальное в части, виз касающейся, - к МИДу", - сказал Косачев ТАСС.

При этом в ответ на возмущение американского сенатора и ссылки на оскорбленные чувства глава комитета СФ рекомендовал ему "для начала оценить [собственные] инициативные решения", а не ответные действия властей РФ. Парламентарий также напомнил, что в санкционный список США, в частности, включены многие члены комитетов по международным делам Совфеда и Госдумы, включая самого Косачева.