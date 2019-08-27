Слуцкий: в Госдуме не планировали никаких встреч с делегациями Конгресса США

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Депутаты Госдумы не планировали в ближайшей перспективе принимать делегации сенаторов и конгрессменов из США. Об этом журналистам во вторник сообщил глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя высказывания члена Сената Конгресса США, республиканца Рона Джонсона об отказе ему во въездной визе в Россию в составе двухпартийной делегации американских законодателей.

"Никаких встреч с американскими конгрессменами и сенаторами по линии Госдумы в Москве не запланировано в ближайшей перспективе. О визите делегации Конгресса США в Россию для переговоров с официальными лицами, на который ссылается Рон Джонсон, на данный момент ничего не известно", - сказал Слуцкий.

Глава комитета при этом подчеркнул, что Джонсон "не мог не знать, что находится в ответных черных списках России". "Его возмущение здесь абсолютно бесполезно. Не Москва начала вводить противоправные рестрикции против парламентариев. Мы неоднократно ставили вопрос на различных уровнях об отмене санкций как противоречащих самой природе парламентаризма", - напомнил Слуцкий, заметив, что "с подачи Вашингтона санкционная политика только усиливается".

"При этом полностью разделяю мнение сенатора о том, что прямой межпарламентский диалог может помочь заложить основу для улучшения отношений России с Соединенными Штатами. Со своей стороны мы призывали и призываем к расширению контактов с Конгрессом США, снижение которых произошло также не по инициативе Федерального собрания. Но этот процесс должен проходить на взаимоуважительной и равноправной основе", - резюмировал депутат.

В понедельник Джонсон заявил, что ему было отказано в получении въездной визы в Россию. Сенатор был автором и поддерживал ряд законопроектов, направленных на введение санкций против РФ. В Департаменте информации и печати МИД РФ пояснили ТАСС, что Джонсон находится в российском стоп-листе, о чем знает давно. Там подчеркнули, что американский политик "за визой не обращался, но представил все, как будто ему отказано после обращения".