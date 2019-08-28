ЦИК представил выставку новых цифровых технологий в избирательном процессе

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Центризбирком России в среду представил экспозицию новейших цифровых технологий в избирательном процессе, приуроченную к 25-летию создания Государственной автоматизированной системы (ГАС) "Выборы".

В экспозиции приняли участие представители "Ростелекома", концерна "Автоматика", госкорпорации "Ростех", компаний "Восход", "Лаборатория Касперского" и "Открытый код", МГТУ им. Н. Э. Баумана. Компании показали свои цифровые разработки в области избирательных технологий. Часть из них будет применяться уже в единый день голосования 8 сентября 2019 года, а остальные представлены в качестве проектных решений для будущих избирательных кампаний.

"Пока одни ворчат, бурчат, вангуют насчет каких-то предполагаемых фальсификаций, мы четко, последовательно, наплевав на эти ворчания, бурчания и всякого рода инсинуации и предположения, ведем одну линию. Для того, чтобы выборы были максимально прозрачными, открытыми, доступными и понятными для наших граждан. И сегодня мы делаем еще один шаг в этом направлении, никто нас с этого пути не собьет", - сказала председатель Центризбиркома Элла Памфилова в ходе церемонии открытия выставки.

В свою очередь статс-секретарь - замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Олег Пак отметил, что на протяжении многих лет применяется технология трансляции выборов, с помощью которой в режиме онлайн можно наблюдать за выборами. "Не исключением будет и очередной единый день голосования. Мы планируем обеспечить трансляцию в более чем 9 тыс. избирательных участков <...> На ближайшие годы у нас на самом деле очень серьезные планы по созданию новых сервисов, причем не только для избирателей, но и для политических партий, наблюдателей, СМИ, поэтому мы, конечно, приветствуем инициативу проведения такой выставки", - подчеркнул Пак.

Он напомнил, что с 2017 года была внедрена технология "Мобильный избиратель". "Это возможность наших граждан выбрать участок, где им удобно голосовать. Только на портале госуслуг такой возможностью воспользовались более 1,8 млн наших граждан. В текущем году мы запустили личный кабинет на портале госуслуг с названием "Мои выборы", там избиратели могут получить всю необходимую информацию, связанную с проведением выборов", - уточнил замминистра.

Пак добавил, что также был запущен сервис подачи заявлений для маломобильных граждан, которые не могут проголосовать непосредственно на избирательном участке. "Для них будет возможность проголосовать, не выходя из дома", - пояснил он.

О выборах

Всего в единый день голосования 8 сентября в 85 регионах РФ пройдет более 5 тыс. выборов разного уровня. В 16 регионах в ходе прямых выборов изберут губернаторов, в 22 административных центрах - гордумы, а в трех региональных столицах - глав муниципальных образований. Кроме того, пройдут довыборы в Госдуму по четырем одномандатным округам (в Хабаровском крае, Новгородской, Свердловской и Орловской областях).