Захарова назвала слова Макрона о диалоге с Россией "разворотом в сторону здравого смысла"

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала "разворотом в сторону здравого смысла" слова президента Франции Эмманюэля Макрона о необходимости налаживания диалога Запада и России.

"Я бы назвала это разворотом не в сторону России, а в сторону здравого смысла. Мы констатировали пагубность политики изоляции не исключительно России, а вообще пагубность политики изоляции кого бы то ни было в современном мире", - сказала она в среду на брифинге.

По мнению Захаровой, слова Макрона подтверждают возвращение логики в заявления целого ряда западных лидеров и политиков. "Это относится не только к главам государств, это относится в том числе и к экспертному сообществу, которое видит результаты даже нескольких лет политики и попыток политики изоляции [России], которые создали проблемы, из которых пока выход в ближайшее время не просматривается", - подчеркнула дипломат.

На прошлой неделе Макрон на своей странице в Facebook по итогам встречи с российским президентом Владимиром Путиным написал на русском языке, что Россия - это "очень глубоко европейская страна", и Франция верит "в Европу, простирающуюся от Лиссабона до Владивостока".

Во вторник французский лидер в очередной раз указал на важность расширения диалога и укрепления отношений с Россией. Выступая на совещании в Елисейском дворце, президент республики заявил о "завершении эпохи западного доминирования" в силу геополитических изменений.