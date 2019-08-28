Вокзал Пятигорска адаптируют для маломобильных граждан

СТАВРОПОЛЬ, 28 августа. /ТАСС/. Лифты для маломобильных граждан появятся на железнодорожном вокзале города-курорта Пятигорска в следующем году. Об этом сообщил в среду полномочный представитель президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) Александр Матовников.

"В 2020 году планируется установить лифтовое оборудование на привокзальной площади и в туннеле для выхода на платформы. Вокзал будет адаптирован для обслуживания маломобильных граждан. В комплексе с благоустройством привокзальной площади, которое запланировали власти города, это позволит придать новый облик воротам окружного центра", - написал он на своей странице в Instagram по итогам встречи с начальником Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД) Владимиром Пястоловым.

По его словам, вокзал Пятигорска также оснастят системой динамической навигации. Кроме того, СКЖД планирует благоустройство и модернизацию инфраструктуры железнодорожной станции "Невинномысская", которая находится в моногороде Невинномысске.