{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

МИД РФ: США настойчиво требуют от стран Африки отказаться от российского вооружения

В ведомстве отметили, что американская сторона не ограничивается уговорами, а угрожает странам Африки введением санкций

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Вашингтон, зачастую угрожая санкциями, требует от африканских стран отказаться от закупки вооружений в России. Об этом в четверг заявили ТАСС в МИД РФ.

"Фиксируем предпринимаемые рядом западных стран, в первую очередь США, усилия по укреплению своего присутствия в Африке. В частности, ими ведется активная и настойчивая работа с целью убедить некоторые африканские страны, которые являются нашими традиционными союзниками, отказаться от закупок российской продукции, прежде всего, военного назначения", - отметили в дипведомстве.

Как подчеркнули в министерстве, американская сторона зачастую не ограничивается уговорами, а угрожает странам Африки введением санкций. "Однако наши африканские партнеры такому откровенному шантажу твердо противостоят, справедливо отмечая, что поставки российской военной техники являются залогом надежного обеспечения их национальной безопасности и суверенитета и отказываться от сотрудничества с нами в этой сфере они не намерены", - заключили в МИД РФ.

Теги
СШАРоссия
Помощники конгрессменов США на экскурсии в Совфеде интересовались охватом интернета в РФ
Сотрудникам аппарата Конгресса также показали флаги всех 85 российских регионов и портреты всех спикеров российского сената, начиная с 1810 года
Читать полностью