Посол РФ в Швеции призвал отказаться от идеи изоляции России

СТОКГОЛЬМ, 29 августа. /ТАСС/. Странам Европы необходимо отказаться от опасных игр в изоляцию России, вернувшись к принципам реальной многосторонности и международной коллективной безопасности. Это подчеркнул посол России в Швеции Виктор Татаринцев в своей статье, посвященной 80-летию начала Второй мировой войны. Текст статьи размещен на странице посольства в Facebook на русском и шведском языках.

"Сегодня, когда борьба за мир и подлинную стабильность вновь становится приоритетной задачей международной повестки, требуются особое мужество, реализм и мудрость для того, чтобы начать по крупицам укреплять взаимное доверие и двигаться вперед от опасной военной черты, - пишет Татаринцев. - Перед лицом новых вызовов и угроз миру нужны не авантюрные шараханья и опасные игры в "изоляцию России", а возвращение к принципам реальной многосторонности и международной коллективной безопасности". Автор уверен, что Швеция с ее богатым гуманитарным наследием и идеалами миротворчества может внести в это общее дело свой посильный вклад.

Посол напоминает, что история Второй мировой войны - это наглядное доказательство того, к каким страшным итогам может привести силовая политика утверждения мирового господства, если вместо отпора она встречает "беспринципное мюнхенское соглашательство и избирательное отношение к международному праву". "Преступный Мюнхенский сговор подтвердил, что именно западные демократии, ведомые ущербной логикой национального эгоизма и стремлением под флагом умиротворения перенаправить гитлеровскую экспансию на Восток, вероломно взломали международный порядок, тем самым фактически поставив крест на всех усилиях советского руководства по созданию коллективной безопасности в Европе", - подчеркивает Татаринцев.

Расшатывание ситуации в сфере международной и европейской безопасности в настоящее время во многом перекликается с развитием политической обстановки конца 1930-х годов, считает посол. "Словно позабыв о позорном мюнхенском провале и его последствиях, многие западные лидеры отказываются прислушиваться и учитывать реальные интересы и озабоченности нашей страны, мыслят категориями санкционной и изоляционистской политики, рассчитывая выстроить современную систему безопасности без России и против России", - отмечает он.

В качестве примера дипломат приводит расширения НАТО на Восток, активное размещение ее инфраструктуры в непосредственной близости от российских границ на территории Польши, Румынии, стран Прибалтики, проведение в Балтийском регионе все более масштабных учений, в том числе с активным привлечением к ним внеблоковой Швеции, ставшей близким партнером альянса. "Разве не приходят на ум параллели с 1930-ми, когда сегодня волей одной державы при молчаливом согласии или бодрой поддержке союзников и партнеров разрушаются ключевые основы международно-правового порядка, будь то возвращение к агрессивному протекционизму в торговле или зачистка международной системы контроля над вооружениями?" - пишет посол.

Попытки изоляции России

В этом году главные мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны организуются властями Польши в Варшаве. Приглашения были направлены странам НАТО, ЕС и Восточного партнерства (Армения, Азербайджан, Белоруссия, Грузия, Молдавия и Украина). В республику приедут 250 гостей из 40 стран, включая президента США Дональда Трампа, канцлера ФРГ Ангелу Меркель и президента Украины Владимира Зеленского.

Россию польские власти решили не приглашать, пояснив свое решение тем, что 1 сентября 1939 года она еще не участвовала в войне, а годовщину республика хочет отметить с теми странами, с которыми тесно сотрудничает сейчас. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя этот шаг, указал, что Кремль относится к нему негативно. По его словам, "любые мемориальные мероприятия в любой стране мира, которые посвящены годовщинам или Великой Отечественной войны, или Второй мировой войны, без участия [России] не могут считаться полноценными, ибо роль [России] в завершении Второй мировой войны невозможно переоценить". За освобождение польской земли от захвативших ее в 1939 году гитлеровцев отдали свои жизни 600 тыс. советских солдат.

Лауреат Нобелевской премии мира, экс-президент Польши Лех Валенса раскритиковал решение польских властей. По его словам, в спорных ситуациях нужно вести диалог, а не изолировать. Он считает, что, не приглашая Россию, Польша только ухудшит и без того плохие двусторонние отношения.