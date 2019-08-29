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Слуцкий: Зеленский зачищает вертикаль власти, но судить о его команде надо по делам

Команда экс-президента Украины Петра Порошенко, по мнению главы комитета Госдумы по международным делам, "себя полностью дискредитировала"

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Команде президента Украины Владимира Зеленского придется разбираться с коррупцией и разваленной экономикой, судить о новом составе Верховной рады и правительства надо будет по конкретным шагам. Такое мнение в беседе с корр. ТАСС в четверг выразил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Зеленский занимается кардинальной зачисткой всей вертикали украинской власти, приводя людей своей команды. Судить о возможных переменах можно будет только по конкретным делам", - сказал депутат.

Он подчеркнул, что команда экс-президента Петра Порошенко "себя полностью дискредитировала", оставив в виде наследства "запредельный уровень коррупции и развал экономики". "Надеемся, что в новом составе Рады будут конструктивно настроенные депутаты, в том числе в вопросах повышения качества жизни населения и преодоления кризиса в отношениях с Россией", - резюмировал глава комитета.

Глава пропрезидентской партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков в четверг был избран спикером парламента Украины. Парламент также утвердил заместителя руководителя офиса главы государства Алексея Гончарука премьер-министром страны.

Теги
УкраинаРоссияПорошенко, Петр АлексеевичСлуцкий, Леонид ЭдуардовичЗеленский, Владимир АлександровичРазумков, Дмитрий Александрович
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