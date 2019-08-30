Эксперт считает, что Джонсон вряд ли успеет найти решение проблемы с ирландской границей

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон вряд ли успеет предложить ЕС решение вопроса границы между Республикой Ирландией и Северной Ирландией. Такое мнение в пятницу выразила руководитель Центра политической интеграции Института Европы РАН Людмила Бабынина, выступая на круглом столе, посвященном ситуации вокруг Brexit.

"Надо понимать, что ситуация вокруг выхода Великобритании из ЕС сложилась очень сложная. Страны ЕС разделились на две части: Франция занимает жесткую позицию, не желая идти на уступки, Германия же, являясь крупнейшим торговым партнером Великобритании, относится лояльнее, - сказала она. - Канцлер Германии Ангела Меркель дала понять Джонсону, что уступки возможны, если он в свою очередь предложит решение вопроса с границей на острове Ирландия".

"Однако Джонсону [по этому вопросу] пока предложить нечего, - продолжила Бабынина. - Сложно за 30 дней найти решение, которое не придумали за 2 года, поэтому шансы на достижение договоренности крайне малы".

По словам эксперта, ЕС не может просто так отступить от своих условий в вопросе Brexit, согласно которым нельзя подрывать функционирование единого европейского рынка и создавать жесткую границу на острове Ирландия. "Эти два условия исключают друг друга, и договориться практически невозможно. В соглашении экс-премьер-министра Терезы Мэй Британия неизвестно на сколько оставалась в таможенном союзе с ЕС, но это не устраивало сторонников жесткого выхода, а особые правила для Ирландии не устраивали приверженцев неделимости страны", - пояснила Бабынина.

Приостановка работы парламента

По мнению руководителя Центра британских исследований Института Европы РАН Елены Ананьевой, приостановлением работы британского парламента премьер-министр страны Борис Джонсон лишает его возможности воспрепятствовать Brexit без сделки.

По ее словам, даты для приостановки работы парламента (с 10 сентября по 14 октября) выбраны неслучайно. "На 14 октября намечена тронная речь королевы, после которой парламент обязан обсуждать ее шесть рабочих дней. Получается, до назначенного Brexit 31 октября остается совсем мало времени, - указала она. - Цель Джонсона, несмотря на опровержения, очевидна: ему нужно предотвратить вероятность того, что парламент воспрепятствует выходу из ЕС без сделки".

Ананьева напомнила, что Джонсон не раз заявлял о своем желании осуществить выход со сделкой, но подчеркивал, что 31 октября британцы выйдут из ЕС независимо от того, будет сделка или нет. "Это отчасти переговорная позиция. Таким образом он хочет заставить ЕС сдать свои позиции", - добавила она.

Королева Елизавета II официально одобрила в среду приостановку работы парламента Великобритании по запросу премьер-министра Бориса Джонсона. Отсрочка заседаний парламента должна вступить в силу 9-12 сентября и продлиться до 14 октября. Джонсон при этом отверг утверждение, что данный шаг направлен на то, чтобы помешать депутатам заблокировать выход страны из Евросоюза без соглашения об условиях Brexit.